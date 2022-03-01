"Я, Олег Блохин, призываю всех, от кого это зависит, прежде всего военное командование России и Беларуси, немедленно прекратить обстрел городов Украины и отозвать свои войска. Вы сражаетесь не только с воинами Украины, но и с мирным населением. Это недопустимо. Это преступление.

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В Украине разбомблены города и села. Я – коренной киевлянин, мой родной город не видел такой агрессии со времен Второй мировой войны. Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, другие города и села разрушены.

Футбол, которому я предан и отдал всю свою жизнь, продолжает нести потери еще с начала оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей. Сборные команды полностью прекратили подготовку. Остановлены все спортивные мероприятия. Спортсмены вместо занятий спортом вынуждены защищать Родину. Мировые футбольные и спортивные федерации осудили ваши действия, отстраняя сборные РФ и РБ от участия в международных турнирах.

Вы закрываете наследие мира. И закрываете мир россиянам и беларусам. Опомнитесь. Отведите войска. Прекратите эту войну. Молюсь за нашу Украину!" – написал Блохин в Instagram.

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