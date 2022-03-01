"Я, Олег Блохін, закликаю всіх, від кого це залежить, насамперед військове командування Росії та Білорусі, негайно припинити обстріл міст України та відкликати свої війська. Ви воюєте не лише з воїнами України, а й із мирним населенням. Це недопустимо. Це злочин.

Шевченко приєднався до мітингу на підтримку України у Лондоні

В Україні розбомблені міста та села. Я – корінний киянин, моє рідне місто не бачило такої агресії з часів Другої світової війни. Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, інші міста та села зруйновані. Футбол, якому я відданий і віддав все своє життя, продовжує зазнавати втрат ще з початку окупації Криму, Донецької та Луганської областей. Збірні команди повністю припинили підготовку. Зупинено всі спортивні заходи. Спортсмени замість занять спортом змушені захищати Батьківщину. Світові футбольні та спортивні федерації засудили ваші дії, усунувши збірні РФ та РБ від участі у міжнародних турнірах.

Ви закриваєте спадщину світу. І закриваєте світ для росіян та білорусів. Отямтеся. Відведіть війська. Припиніть цю війну. Молюсь за нашу Україну!" – написав Блохін в Instagram.

Росія напала на Україну: всі посилають окупантів, Миколенко розніс екс-капітана ворожої збірної (LIVE)