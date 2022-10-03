"Тренера – "на мыло"!" – все чаще приходится слышать в адрес Александра Петракова, который не выполнил основных задач на 2022 год.

Цифры также свидетельствуют, что этому специалисту еще далеко до топовых руководителей нашей национальной сборной. Там наверху расположились Блохин, Шевченко и... неожиданный абсолютный лидер. Может, вы даже будете удивлены. Обо всем – в очередном выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

Напомним, Александр Васильевич возглавляет "сине-желтых" с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до конца 2022 года.