Єдиним українцем, який опинився у топ-100, став Олег Блохін – колишній нападник і тренер київського Динамо. Йому дісталася 52 позиція рейтингу, інформує FourFourTwo.

Шевченко під час теракту росіян перебував у потязі – легенда на кілька годин застряг посеред поля

"Володар "Золотого м'яча" 1975 року був нестримним нападником. Швидкий і спритний, він міг на повній швидкості обігрувати захисників, але також був відомий вмінням блискуче знайти позицію у штрафному майданчику.

Він став головною зіркою в ранньому віці під керівництвом легендарного тренера Валерія Лобановського в київському Динамо. Забив 266 голів у всіх турнірах за цей клуб. З Блохіним українці шість разів вигравали чемпіонат СРСР, стали першим радянським клубом, який виграв європейський трофей (Кубок володарів кубків) у 1975 році, та повторили це досягнення в 1986 році.

Кульмінація кар'єри – Блохін був абсолютним лідером у Суперкубку Європи проти чудової мюнхенської Баварії 1975 року. Він забив всі три голи, коли українці перемогли 1:0 на виїзді та 2:0 вдома", – аргументовує видання присутність Олега Блохіна у списку.

Першу позицію британське видання віддало Ліонелю Мессі – саме його вважають найкращим футболістом в історії. На другому місці опинився Дієго Марадона, а топ-3 замкнув Кріштіану Роналду. Далі йдуть Пеле, Зінедін Зідан, Йохан Кройфф, Джордж Бест, Франц Беккенбауер, Ференц Пушкаш і Роналдо.

Шевченко і Блохін курять збоку: хто тренер №1 у збірній України