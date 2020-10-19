Популярное французское издание выбирает лучшую команду в истории футбола. Свое место в составе может получить и легенда Динамо Олег Блохин.

Украинец имеет бешеную конкуренцию за позицию лучшего левого вингера по версии France Football.

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Кроме него, на место в составе лучшей команды в истории претендуют Ривалдо, Криштиану Роналду, Ривелино, Драган Джаич, Роналдинью, Райан Гиггз, Карл-Хайнц Румменигге, Тьерри Анри и Христо Стоичков.

Отмечается, что схема команды, составленной из лучших в истории, будет 3-4-3. Имя победителя станет известно в декабря 2020 года решением жюри, которое участвует в голосовании за "Золотой мяч".

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