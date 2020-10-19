Популярне французьке видання обирає найкращу команду в історії футболу. Своє місце у складі може отримати і легенда Динамо Олег Блохін.

Українець має шалену конкуренцію за позицію найкращого лівого вінгера за версією France Football.

"У Суперкубок вмістилось два ящики шампанського": Блохін – про другий єврокубковий тріумф в історії Динамо

Окрім нього, на місце у складі найкращої команди в історії претендують Рівалдо, Кріштіану Роналду, Роберто Рівеліно, Драган Джаїч, Роналдінью, Раян Гіггз, Карл-Хайнц Румменігге, Тьєррі Анрі та Хрісто Стоїчков.

Зазначається, що схема команди, складеної з найкращих в історії, буде 3-4-3. Ім'я переможця стане відомо у грудні 2020 року рішенням жюрі, яке бере участь у голосуванні за "Золотий м'яч".

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football