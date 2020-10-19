Блохін опинився серед претендентів на звання найкращого лівого форварда в історії за версією France Football
Популярне французьке видання обирає найкращу команду в історії футболу. Своє місце у складі може отримати і легенда Динамо Олег Блохін.
Українець має шалену конкуренцію за позицію найкращого лівого вінгера за версією France Football.
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Окрім нього, на місце у складі найкращої команди в історії претендують Рівалдо, Кріштіану Роналду, Роберто Рівеліно, Драган Джаїч, Роналдінью, Раян Гіггз, Карл-Хайнц Румменігге, Тьєррі Анрі та Хрісто Стоїчков.
Зазначається, що схема команди, складеної з найкращих в історії, буде 3-4-3. Ім'я переможця стане відомо у грудні 2020 року рішенням жюрі, яке бере участь у голосуванні за "Золотий м'яч".
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