"Немецких футболистов мы знали в основном по сборной ФРГ, тогдашнему чемпиону мира, а вот у тренеров информации было, пожалуй, больше. Во всяком случае, меня Лобановский готовил к тому, что играть придется от Беккенбауэра.

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Мой гол в Мюнхене? Вся наша команда оставалась позади, не успев пересечь центр поля. Я оценил риски: если даже потеряю мяч, контратаки у немцев не получится. В остальном действовал на автомате, решая по мере прохождения соперников. Когда обошел последнего – пробил в угол. Вот, собственно, и все. Мне кажется, этот гол был одним из лучших в моей карьере. Но объективную оценку можно дать только с стороны. Ведь я каждый мяч оцениваю еще и с точки зрения сложности. Скажем, в финалах Кубка кубков забивал с серьезными травмами – от этого голы становились для меня ценнее в несколько раз.

Медали за Суперкубок нам не дали, так и было. Но нам было достаточно самого Суперкубка – массивная чаша... Сколько шампанского поместилось? Плюс-минус два ящика, если не ошибаюсь. Но точно не помню – не я разливал", – рассказал Блохин в интервью официальному сайту Динамо.

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