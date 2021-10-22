"Когда в 23 года тебя признают лучшим футболистом Европы... Сложно, конечно, не потерять голову. Можно и раствориться. Но нужно постоянно ставить перед собой еще более высокие цели и задачи. Забил 100 мячей – забить 150. В этом сезоне забил 15, в следующем надо 20. Выиграл один "Золотой мяч" – нужно стремиться к следующему. Если не будет мотивации – быстро придешь в негодность.

Блохин вошел в топ-50 величайших игроков мира по версии FourFourTwo

За мой "Золотой мяч" предлагали большие суммы. И не один раз. И сейчас предлагают. Суммы разные: десятки, сотни тысяч в валюте. Но я не рассматриваю вариант продажи", – написал Блохин в своем блоге.

Напомним, экс-звезда Динамо является одним из трех украинских обладателей "Золотого мяча". Кроме него, награду получали Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).

ЧМ-2006: фартовый Блохин, паненка Мили и боль Шевченко