За всю свою историю Украина только один раз выходила в финальную часть Мундиаля. И пока "желто-синие" борются за путевки на чемпионат мира в Катаре, вспомним турнир, матчи которого стали одними из самых ярких моментов в истории нашей сборной.

"Фартовому" Олегу Блохину через 15 лет после обретения независимости удалось воплотить мечту украинских поклонников футбола – вывести "желто-синих" на чемпионат мира 2006 года, который принимала Германия. За несколько матчей наша команда прошла путь от падения до самого большого взлета в истории, и он стоит того, чтобы о нем помнить и стараться повторить.

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Испания – Украина – 4:0, 14 июня 2006 года, группа Н, 1-й тур

Среди многих футбольных специалистов бытует мнение, что матчи в группе на таких турнирах лучше начинать с лидеров. Это позволяет либо взять очки и сделать себе фору, либо в случае поражения точно знать, какой результат нужен в противостоянии с равным соперником или аутсайдером.

В случае игры с "красной фурией" первый блин удался не то чтобы комом – "желто-синим" не удалось замесить тесто. Команда Блохина была полностью разбита, Шевченко и Ко просто не успевали за быстрыми испанцами, а удаление Ващука на старте второго тайма заставило наших ребят терпеть 45 минут откровенного футбольного издевательства. К счастью, класс Шовковского позволил ограничиться лишь 4 пропущенными голами.

Впрочем, холодный душ в первом же матче привел "желто-синюю" команду в себя и побудил доказать всему футбольному миру, что сборная Украины приехала в Германию не за сувенирами и прогулкой архитектурными достопримечательностями.

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Саудовская Аравия – Украина – 0:4, 19 июня 2006 года, группа Н, 2-й тур

За 5 дней Олег Блохин устроил команде разбор полетов, поэтому с саудитами мы увидели совсем другую сборную Украины. Уже на 3-й минуте Андрей Русол классно сыграл на ближней штанге после подачи углового и вывел нашу команду вперед.

Украина создавала момент за моментом, но гола пришлось немного подождать. На 36-й минуте Сергею Реброву удался пушечный выстрел из-за пределов штрафной – щокированный голкипер не имел шансов выручить свою команду.

На старте второго тайма свое слово сказал Шевченко, а в конце игры забитый гол на свой счет записал Максим Калиниченко. Разгром и выравнивания показателя забитых и пропущенных голов – отличный результат для матча с аутсайдером.

Украина – Тунис – 1:0, 23 июня 2006 года, группа Н, 3-й тур

Назвать сборную Туниса образца 2006 года легким проходным соперником вряд ли у кого-нибудь повернулся бы язык. Да, команда расписала ничью с Аравией (2:2) и проиграла Испании (1:3), но Мундиаль – это турнир, где каждая сборная способна на чудо.

Бонусов Украине добавляло то, что нас устраивала даже ничья, поэтому раскрываться и атаковать должен был соперник. В целом матч шел довольно ровно, но на 45-й минуте Зияд Жазири получил красную карточку. В течение второго тайма "желто-синие" полностью контролировали игру, а реализованный Шевченко пенальти снял все вопросы – Украина выходит в плей-офф на первом же Мундиале в своей истории!

Швейцария – Украина – 0:0 (0:3 по пенальти), 1/8 финала, 26 июня 2006 года

Уровень соперника давал основания надеяться на счастливое завершение противостояния. Миллионы украинских фанатов с задержкой дыхания наблюдали за 120-минутной осторожной борьбой тактик, в течение которой выявить сильнейшего так и не удалось. Решить все должна была ее Величество лотерея – серия послематчевых пенальти, которая стала поистине исторической для сборной Украины.

Первым к мячу подошел Шевченко – голкипер отразил удар нашей звезды. Но в этот день ничто не могло сдвинуть эмоциональное спокойствие Александра Шовковского. Удар Штреллера – легенда Динамо на высоте и отражает удар.

К отметке идет молодой Артем Милевский. Давление трибун и ответственность не имеют влияния на таланта – он решается выполнить удар "паненкой", которая сделает его знаменитым. СаШо творит чудеса – швейцарцы просто не могут пробить нашего кипера, а Ребров и Гусев дарят нам путевку в следующий этап.

Блохин, который не выдержал давления и не смотрел на серию пенальти, вместе с футболистами в восторге от эмоций, а Шовковский до сих пор остается единственным голкипером в истории, который не пропустил ни одного гола в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира.

Италия – Украина – 3:0, 1/4 финала, 30 июня 2006 года

В четвертьфинале нам выпали "друзья" Андрея Шевченко – сборная Италии под руководством Марчелло Липпи. Статус и громкое имя соперника не обнадеживали, но после эйфории со Швейцарией казалось, что команда Блохина способна на чудо. Но почувствовать горечь разочарования нам пришлось уже на старте матча – Дзамбротта сместился с правого фланга и мощно пробил в ближний угол. Шовковский выручить не смог – 0:1.

Нельзя сказать, что Украина совсем не имела моментов, но доминирование будущих победителей турнира все же было явным. Во втором тайме шикарную возможность забить имел Олег Гусев, но хавбек пробил в Буффона. А вот Италия моментами не расбрасывалась – Лука Тони оформил дубль и снял все вопросы о победителе матча. "Желто-синие" бросились в атаку, чтобы забить хотя бы гол престижа, но пробить Джиджи наша команда не сумела.

Достойное выступление и исторический результат – прекрасное воспоминание Украины о Мундиале-2006. Надеемся, что уже этим летом в Катаре мы снова будем держать кулаки за "желто-синюю" команду, которая будет играть с лучшими командами мира.