"Коли в 23 роки тебе визнають найкращим футболістом Європи... Складно, звичайно, не втратити голову. Можна і розчинитися. Але потрібно постійно ставити перед собою ще вищі цілі і завдання. Забив 100 м'ячів – забити 150. У цьому сезоні забив 15, в наступному треба 20. Виграв один "Золотий м'яч" – потрібно прагнути до наступного. Якщо не буде мотивації – швидко прийдеш в непридатність.

Блохін увійшов у топ-50 найвеличніших гравців світу за версією FourFourTwo

За мій "Золотий м'яч" пропонували великі суми. І не один раз. І зараз пропонують. Суми різні: десятки, сотні тисяч у валюті. Але я не розглядаю варіант продажу", – написав Блохін у своєму блозі.

Нагадаємо, екс-зірка Динамо є одним з трьох українських володарів "Золотого м'яча". Крім нього, нагороду здобували Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

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