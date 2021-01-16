Блохин вошел в топ-50 величайших игроков мира по версии FourFourTwo
Экс-форвард киевского Динамо Олег Блохин попал в очередной престижный перечень.
Журнал FourFourTwo составил рейтинг из 50 величайших игроков в истории футбола.
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Украинский обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин занял в рейтинге 45-ю строчку. Тройку лидеров сформировали Диего Марадона, Лионель Месси и Пеле.
Топ-10, по мнению британских экспертов, выглядит так:
1. Диего Марадона (Аргентина).
2. Лионель Месси (Аргентина).
3. Пеле (Бразилия).
4. Йохан Кройф (Нидерланды).
5. Криштиану Роналду (Португалия).
6. Альфредо Ди Стефано (Аргентина).
7. Франц Бекенбауер (Германия).
8. Зинедин Зидан (Франция).
9. Ференц Пушкаш (Венгрия).
10. Роналдо (Бразилия).
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