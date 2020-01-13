Близнюк возглавил Николаев

Перволиговый Николаев узнал имя нового главного тренера команды, который будет готовить команду ко второй части сезона.

Новым наставником Николаева стал экс-игрок сборной Украины Илья Близнюк, сообщает официальный сайт клуба.

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Отмечается, что специалист приступил к работе сегодня, 13 января, в начале первого тренировочного сбора. Добавляется, что в новый тренерский штаб войдет также Анатолий Диденко, который будет выполнять функции помощника главного тренера. Роман Чумак и Дмитрий Назаренко продолжат работать на прежних должностях: тренер с вратарями и тренер-аналитик.

К слову, Николаев занимает 12 место в Первой лиге, имея в активе 18 пунктов после 19 туров.

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