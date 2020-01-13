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Близнюк очолив Миколаїв

13 січня 21:20 413 Читать на русском
Близнюк очолив Миколаїв
Ілля Близнюк / фото ФК Миколаїв

Першоліговий Миколаїв дізнався ім'я нового головного тренера команди, який готуватиме команду до другої частини сезону.

Новим наставником Миколаєва став екс-гравець збірної України Ілля Близнюк, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що фахівець приступив до роботи сьогодні, 13 січня, на початку першого тренувального збору. Додається, що до нового тренерського штабу увійде також Анатолій Діденко, який буде виконувати функції помічника головного тренера. Роман Чумак і Дмитро Назаренко продовжать працювати на колишніх посадах: тренер з воротарями і тренер-аналітик.

До слова, Миколаїв посідає 12 сходинку в Першій лізі, маючи в активі 18 пунктів після 19 турів.

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Теги
Перша ліга Ілля Близнюк Ілля Близнюк Миколаїв Миколаїв
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