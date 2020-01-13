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Оболонь-Бровар официально назначила нового тренера, который заменил Ковальца

13 января 12:22 456 Читати українською
Оболонь-Бровар официально назначила нового тренера, который заменил Ковальца
Олег Мазуренко / фото: Оболонь-Бровар

Перволиговая Оболонь-Бровар определилась со специалистом, который будет готовить команду ко второй части сезона.

Олег Мазуренко вновь стал главным тренером Оболони-Бровар, сообщает пресс-служба клуба.

Ковалец покинул Оболонь-Бровар – он стал лучшим тренером 2019-го года в Первой лиге

42-летний специалист заменит на этом посту Сергея Ковальца, который покинул "пивоваров" в начале года. Интересно, что Мазуренко работал с командой и до назначения Ковальца.

После 19 туров Оболонь занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от первой ступени, которую занимает Рух на 2 очка.

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Теги
Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Олег Мазуренко Олег Мазуренко
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