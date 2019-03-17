Близниченко за 3 минуты на поле забил красивый дебютный гол за Шериф, который оказался победным

Состоялся матч первого тура чемпионата Молдовы между Шерифом и Сперантой.
Шериф в первом туре чемпионата Молдовы принимал Сперанту. Украинский хавбек Андрей Близниченко начал матч на скамейке запасных хозяев.
ПАОК с Шаховым победил Панетоликос – другой экс-днепрянин отметился голом
Команды никак не могли отличиться, пока на семьдесят восьмой минуте матча на поле не вышел украинский полузащитник.
Уже через три минуты Близниченко обыгрался в стеночку с партнером и из-за пределов штрафной забросил мяч в дальнюю "девятку".
Альбасете с Зозулей в большинстве дожал Эстремадуру – команда украинца победила впервые за 5 матчей
Этот гол стал дебютным для Близниченко за Шериф, который возглавляет бывший игрок Динамо Горан Саблич. К тому же, взятие ворот оказалось победным. Итоговый счет матча – 1:0.
Видео гола Близниченко смотрите с 3:10: