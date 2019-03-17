Близниченко за 3 минуты на поле забил красивый дебютный гол за Шериф, который оказался победным

Состоялся матч первого тура чемпионата Молдовы между Шерифом и Сперантой.

Шериф в первом туре чемпионата Молдовы принимал Сперанту. Украинский хавбек Андрей Близниченко начал матч на скамейке запасных хозяев.

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Команды никак не могли отличиться, пока на семьдесят восьмой минуте матча на поле не вышел украинский полузащитник.

Уже через три минуты Близниченко обыгрался в стеночку с партнером и из-за пределов штрафной забросил мяч в дальнюю "девятку".

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Этот гол стал дебютным для Близниченко за Шериф, который возглавляет бывший игрок Динамо Горан Саблич. К тому же, взятие ворот оказалось победным. Итоговый счет матча – 1:0.

Видео гола Близниченко смотрите с 3:10: