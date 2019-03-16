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Альбасете с Зозулей в большинстве дожал Эстремадуру – команда украинца победила впервые за 5 матчей

18:58 40 Читати українською
Альбасете с Зозулей в большинстве дожал Эстремадуру – команда украинца победила впервые за 5 матчей
Альбасете перед матчем

В 30 туре Сегунды Альбасете с Зозулей на последних минутах победил Эстремадуру.

Чемпионат Испании, Сегунда, 30 тур

Альбасете – Эстремадура – 1:0

Гол: Вальдеррама, 90

Удаление: Олабе, 82 (Эстремадура)

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Украинский нападающий Роман Зозуля вышел в стартовом составе Альбасете на матч 30 тура Сегунды против Эстремадуры и провел на поле все 90 минут.

Украинский форвард не смог отличиться, но на последней минуте основного времени Вальдеррама принес победу Альбасете, в итоге – 1:0.

После этого матча "механический сыр" поднялся на 3 место и имеет в активе 53 очка. Правда, Малага Селезнева еще не сыграла свой поединок и может догнать Альбасете.

Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
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