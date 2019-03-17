Блізніченко за 3 хвилини на полі забив красивий дебютний гол за Шериф, який виявився переможним

Відбувся матч першого туру чемпіонату Молдови між Шерифом та Сперантою.

Шериф у першому турі чемпіонату Молдови приймав Сперанту. Український хавбек Андрій Блізніченко розпочав матч на лаві запасних господарів.

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Команди ніяк не могли відзначитись, поки на 78-ій хвилині матчу на поле не вийшов український півзахисник.

Вже через три хвилини Блізніченко обігрався у стіночку з партнером та з-за меж штрафного майданчика закинув м’яч у дальну "дев’ятку".

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Цей гол став дебютним для Блізніченка за Шериф, який очолює колишній гравець Динамо Горан Сабліч. До того ж, взяття воріт виявилось переможним. Підсумковий рахунок матчу – 1:0.

Відео гола Блізніченка дивіться з 3:10: