ПАОК с Шаховым победил Панетоликос – другой экс-днепрянин отметился голом

Состоялся матч 25 тура чемпионата Греции между Панетоликосом и ПАОКом.

Чемпионат Греции, 25 тур

Панетоликос – ПАОК – 1:2

Голы: Баярович, 55 (пен) – Виейринья, 64, Матос, 67

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В 25 туре чемпионата Греции Панетоликос принимал ПАОК. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский хавбек Евгений Шахов.

Команда украинца пропустила на 55 минуте, но уже через 9 минут возобновила паритет, а еще через три минуты бывший игрок Черноморца и Днепра Лео Матос установил итоговый счет матча.

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После очередной победы ПАОК продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Греции, опережая Олимпиакос на 10 баллов. Панетоликос – 6-й.