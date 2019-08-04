Блавацкий: Матч с Динамо можно было завершать на 55-й минуте

Главный тренер Львова Богдан Блавацкий прокомментировал поражение от Динамо (0:3).

"Переломным моментом матча стала травма Мартана. После его замены, организация игры и дисциплина развалились. Когда Буяльский забивал – Мартан бы его проконтролировал. Добавленных три минуты – потому что Мартан получил травму.

Красивые голы Буяльского и Де Пены в видеообзоре матча Львов – Динамо – 0:3

Пропускать гол на 46-й и 47-й минуте – зачем было толкать в спину в штрафной. А во втором тайме после 3-го гола уже не было интересно играть ни им, ни нам. Матч можно было завершить на 55-й минуте", – сказал Блавацкий Футбол NEWS.

Киевское Динамо на выезде разгромило Львов со счетом 3:0 перед матчем 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

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