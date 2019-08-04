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Блавацький: Матч з Динамо можна було завершувати на 55-й хвилині

09:13 340 Читать на русском
Блавацький: Матч з Динамо можна було завершувати на 55-й хвилині
Богдан Блавацький / ФК Львів

Головний тренер Львова Богдан Блавацький прокоментував поразку від Динамо (0:3).

 
Віталій Буяльський 45’
Віталій Буяльський 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Віталій Буяльський
45+3’ Віталій Буяльський
52’ Карлос Де Пена

"Переломним моментом матчу стала травма Мартана. Після його заміни, організація гри і дисципліна розвалилися. Коли Буяльський забивав – Мартан би його проконтролював. Додано три хвилини – тому що Мартан отримав травму.

Красиві голи Буяльського та Де Пени у відеоогляді матчу Львів – Динамо – 0:3

Пропускати гол на 46-й і 47-й хвилині – навіщо було штовхати в спину в штрафному. А в другому таймі після 3-го гола вже не було цікаво грати ні їм, ні нам. Матч можна було завершити на 55-й хвилині", – сказав Блавацький Футбол NEWS.

Київське Динамо на виїзді розгромило Львів з рахунком 3:0 перед матчем 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге.

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