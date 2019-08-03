Красивые голы Буяльского и Де Пены в видеообзоре матча Львов – Динамо – 0:3

Динамо без проблем обыграло ФК Львов в рамках второго тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Динамо на выезде разгромило Львов и набрало в 6 очков в двух стартовых турах. В составе команды Хацкевича в конце первого тайма дубль оформил Виталий Буяльский. Первый гол хавбек забил красивым ударом головой, второй – с пенальти.

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Во второй половине игры еще один результативный удар записал в свой актив Карлос Де Пена. Отметим также Сергея Сидорчука, который отдал 2 голевые передачи.

Динамо пока лидирует в УПЛ с 6-ю очками, однако Шахтер свой матч против Карпат проведет в воскресенье.

К слову, следующий поединок Динамо сыграет 6 августа против Брюгге в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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