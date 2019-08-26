Блаттер вспомнил, как разгневал Переса сравнением Роналду и Месси не в пользу португальца

Одиозный экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер предался воспоминаниям о временах, когда его слово имело вес в мире футбола.

Бывший функционер вспомнил свою ссору с президентом мадридского Реала Флорентино Пересом из-за неправильного выбора в вечном споре относительно силы Роналду и Месси, сообщает Infobae.

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"На конференции в Оксфорде я сказал студентам, что они оба – очень хорошие игроки, но Месси является ребенком, о которой мечтает каждая мать, в свою очередь Роналду похож на робота.

Криштиану не слишком понравились эти слова, а о президенте мадридского Реала и говорить нечего. Флорентино был очень разгневан! Он сказал: "Как ты можешь говорить что-то подобное, если являешься почетным сосьо Реала? Я ему ответил, что это вопрос личного вкуса. Он разозлился и заявил, что я должен немедленно объяснить свои слова", – признался Блаттер.

Напомним, что Йозеф Блаттер был президентом ФИФА в 1998-2015 гг. Он потерял должность из-за коррупционного скандала, а позже был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет.

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