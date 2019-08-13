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Роналду назвал основное отличие между ним и Месси

16:43 156 Читати українською
Роналду назвал основное отличие между ним и Месси
Месси и Роналду / Reuters

Португалец поделился мнением относительно сравнений со звездным аргентинцем.

"Разница между нами в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами, я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд.

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В мире не так много футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов пять раз, поэтому я могу отождествлять себя с этим соревнованием. Месси – прекрасный футболист, его будут помнить не только как человека, который выиграл пять "Золотых мячей", но и за то, что он, как и я, становится лучшим из года в год", – приводит слова Роналду Football Italia.

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Напомним, португалец выигрывал Лигу чемпионов с Манчестер Юнайтед и Реалом, однако в первый сезон в Ювентусе главный трофей ему не покорился.

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Испания Лига чемпионов Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Барселона Барселона Италия
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