Роналду назвал основное отличие между ним и Месси

Португалец поделился мнением относительно сравнений со звездным аргентинцем.

"Разница между нами в том, что я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами, я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд.

Роналду: У меня больше нет нужды в деньгах, хочу занять место в футболе

В мире не так много футболистов, которые выигрывали Лигу чемпионов пять раз, поэтому я могу отождествлять себя с этим соревнованием. Месси – прекрасный футболист, его будут помнить не только как человека, который выиграл пять "Золотых мячей", но и за то, что он, как и я, становится лучшим из года в год", – приводит слова Роналду Football Italia.

Роналду о Зидане: При Зидане я чувствовал себя особенным

Напомним, португалец выигрывал Лигу чемпионов с Манчестер Юнайтед и Реалом, однако в первый сезон в Ювентусе главный трофей ему не покорился.