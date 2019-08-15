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Месси, Роналду и ван Дейк – претенденты на награду игрока сезона 2018/19 от УЕФА

16:25 45 Читати українською
Месси, Роналду и ван Дейк – претенденты на награду игрока сезона 2018/19 от УЕФА
Роналду, ван Дейк и Месси / официальный сайт УЕФА

УЕФА обнародовал тройку номинантов на игрока сезона 2018/19.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, форвард Ювентуса Криштиану Роналду и форвард Барселоны Лионель Месси претендуют на награду лучшему игроку сезона 2018/19 от УЕФА, информирует официальный сайт организации.

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Кроме них, в десятку номинантов попали игроки Ливерпуля Алиссон, Садио Мане и Мохаммед Салах, экс-игрок Челси Эден Азар, бывшие игроки Аякса Фрэнки де Йонг и Маттейс Де Лигт, а также вингер Манчестер Сити Стерлинг, но они были отсеяны по результатам голосования.

Победителя объявят 29 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Лига чемпионов Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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