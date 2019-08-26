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Блаттер пригадав, як розгнівав Переса порівнянням Роналду та Мессі не на користь португальця

14:25 215 Читать на русском
Блаттер пригадав, як розгнівав Переса порівнянням Роналду та Мессі не на користь португальця
Блаттер, Перес і Роналду / фото із соцмереж

Одіозний екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер пригадав часи, коли його слово мало вагу в світі футболу.

Колишній функціонер пригадав свою сварку з президентом мадридського Реала Флорентіно Пересом через неправильний вибір у вічній суперечці щодо сили Роналду та Мессі, повідомляє Infobae.

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"На конференції в Оксфорді я сказав студентам, що вони обоє – дуже хороші гравці, але Мессі є дитиною, про яку мріє кожна матір, натомість Роналду схожий на робота.

Кріштіану не надто сподобалися ці слова, а про президента мадридського Реала годі й казати. Флорентіно був дуже розгніваний! Він сказав: "Як ти можеш казати щось подібне, якщо є почесним сосьйо Реала? Я йому відповів, що це питання особистого смаку. Він розлютився і заявив, що я повинен негайно пояснити свої слова", – зізнався Блаттер.

Нагадаємо, що Йозеф Блаттер був президентом ФІФА в 1998-2015 рр. Він втратив посаду через корупційний скандал, а пізніше був відсторонений від футбольної діяльності на 8 років.

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Іспанія Йозеф Блаттер Флорентіно Перес Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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