Бланко Лещук прокомментировал свое возвращение в Шахтер

Нападающий "горняков" Густаво Бланко Лещук счастлив вернуться в Шахтер.

"Я счастлив снова оказаться здесь! Сейчас важно будет пообщаться с главным тренером, узнать его мнение относительно моей роли в команде, получить игровые установки.

Бланко Лещук заинтересовал испанские клубы

Вчера прилетел из Аргентины и сразу был готов выйти на вечернюю сессию, но тренера рекомендовали отдохнуть и восстановиться после длительного перелета, поэтому я охотно взялся за работу вместе со всеми сегодня", – цитирует Бланко Лещука официальный сайт Шахтера.

Шахтер прибыл на второй сбор, где сыграет 5 матчей – в списке игроков Бланко Лещук, Сикан и другие

Напомним, прошлый сезон аргентинский футболист провел в аренде в испанской Малаге, где сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.