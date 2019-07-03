Шахтер прибыл на второй сбор, где сыграет 5 матчей – в списке игроков Бланко Лещук, Сикан и другие

Шахтер отправился на второй тренировочный сбор, который пройдет с 3-го по 12 июля в Австрии.

Главный тренер команды Луиш Каштру взял на австрийский сбор 31-го футболиста:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков;

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Пихальонок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Тайсон, Андрей Тотовицкий, Вячеслав Танковский, Веллингтон Нем;

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Оларенважу Кайоде, Густаво Бланко Лещук.

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Заметим, что по сравнению с первым сбором, к команде присоединились Густаво Бланко Лещук, который последний сезон провел в Малаге на правах аренды, Веллингтон Нем и Оларенважу Кайоде. Зато Максим Малышев, который находился в лагере "горняков" на первом сборе, не смог поехать из-за травмы.

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Кроме того, Шахтер на официальном сайте опубликовал список соперников и даты спаррингов на австрийском этапе подготовки:

Пятница, 5 июля

Шахтер – Юрдинген – 13:00

Шахтер – Копенгаген – 18:00

Понедельник, 8 июля

Шахтер – Пролетер – 13:00

Шахтер – Вольфсберг – 19:00

Четверг, 11 июля

Шахтер – АПОЭЛ – 18:30.

Напомним, сезон для подопечных Каштру начнется 28-го июля с матча за Суперкубок Украины против Динамо.