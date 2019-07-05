Бланко Лещук прокоментував своє повернення в Шахтар

Нападник "гірників" Густаво Бланко Лещук щасливий повернутися в Шахтар.

"Я щасливий знову опинитися тут! Зараз важливо буде поспілкуватися з головним тренером, дізнатися його думку щодо моєї ролі в команді, отримати ігрові настанови.

Бланко Лещук зацікавив іспанські клуби

Учора прилетів з Аргентини й одразу був готовий вийти на вечірню сесію, але тренери рекомендували відпочити й відновитися після тривалого перельоту, тому я охоче взявся до роботи разом з усіма сьогодні", – цитує Бланко Лещука офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар прибув на другий збір, де зіграє 5 матчів – у списку гравців Бланко Лещук, Сікан та інші

Нагадаємо, минулий сезон аргентинський футболіст провів в оренді у іспанській Малазі, де зіграв 42 матчі в усіх турнірах, забив 9 голів та віддав 7 результативних передач.