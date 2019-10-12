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Блан может отказаться от работы в Лионе ради Манчестер Юнайтед

16:25 11 Читати українською
Блан может отказаться от работы в Лионе ради Манчестер Юнайтед
Лоран Блан / Reuters

Бывший тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан не спешит принимать предложение Лиона.

Французский специалист надеется получить работу в Манчестер Юнайтед, информирует L'Equipe.

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Блан получил предложение возглавить Лион, который недавно уволилил бразильца Силвиньо. Впрочем, экс-тренер ПСЖ не спешит подписывать контракт с "ткачами" и следит за ситуацией Уле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед. Норвежец также может лишиться своей работы, и именно Блан готов стать его заменой на тренерском мостике "красных дьяволов".

Напомним, что француз с 2001 по 2003 годы защищал цвета манкунианцев как игрок.

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Лоран Блан Лоран Блан Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лион Лион Англия Франция
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