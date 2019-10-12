toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020

Блан може відмовитися від роботи в Ліоні заради Манчестер Юнайтед

16:25 3 Читать на русском
Блан може відмовитися від роботи в Ліоні заради Манчестер Юнайтед
Лоран Блан / Reuters

Колишній тренер ПСЖ та збірної Франції Лоран Блан не поспішає приймати пропозицію Ліона.

Французький фахівець сподівається отримати роботу в Манчестер Юнайтед, інформує L'Equipe.

Ван дер Сар назвав причину занепаду Манчестер Юнайтед

Блан отримав пропозицію очолити Ліон, який нещодавно звільнив бразильця Сілвінью. Втім, екс-тренер ПСЖ не поспішає підписувати контракт з "ткачами" і стежить за ситуацією Уле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед. Норвежець також може позбутися своєї роботи, і саме Блан готовий стати його заміною на тренерському містку "червоних дияволів".

Нагадаємо, що француз з 2001 по 2003 роки захищав кольори манкуніанців як гравець.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
Португалія – Люксембург – 3:0 – відео голів та огляд матчу
08:26
4922
Теги
Лоран Блан Лоран Блан Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліон Ліон Англія Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
30
хв
Данія
19:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук