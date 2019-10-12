Блан може відмовитися від роботи в Ліоні заради Манчестер Юнайтед

Колишній тренер ПСЖ та збірної Франції Лоран Блан не поспішає приймати пропозицію Ліона.

Французький фахівець сподівається отримати роботу в Манчестер Юнайтед, інформує L'Equipe.

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Блан отримав пропозицію очолити Ліон, який нещодавно звільнив бразильця Сілвінью. Втім, екс-тренер ПСЖ не поспішає підписувати контракт з "ткачами" і стежить за ситуацією Уле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед. Норвежець також може позбутися своєї роботи, і саме Блан готовий стати його заміною на тренерському містку "червоних дияволів".

Нагадаємо, що француз з 2001 по 2003 роки захищав кольори манкуніанців як гравець.

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