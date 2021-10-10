Французский специалист Лоран Блан признался, что был близок к тренерскому креслу Барселоны в 2017 году.

"Мы два или три раза разговаривали с Эриком Абидалем (бывший технический секретарь клуба). Очевидно, что это мечта – тренировать такой клуб, как Барселона.

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По разным причинам этого не произошло. То ля время было неподходящие, или кто-то решил, что я не готов к этому. Такая жизнь", – цитирует Блана Panenka.

Напомним, в 2017 году "блаугранас" возглавлял нынешний наставник сборной Испании Луис Энрике, которого в итоге заменил Эрнесто Вальверде.

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