Французький фахівець Лоран Блан зізнався, що був близький до тренерського крісла Барселони у 2017-му.

"Ми два або три рази розмовляли з Еріком Абідалем (колишній технічний секретар клубу). Очевидно, що це мрія – тренувати такий клуб, як Барселона.

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З різних причин цього не сталося. Чи то час був невідповідний, чи хтось вирішив, що я не готовий до цього. Таке життя", – цитує Блана Panenka.

Нагадаємо, у 2017 році "блаугранас" очолював нинішній наставник збірної Іспанії Луїс Енріке, якого у підсумку замінив Ернесто Вальверде.

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