Каталонский клуб, похоже, больше не рассчитывает на потенциальную помощь нынешнего наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Руководство Барселоны во главе с Жоаном Лапортой на этой неделе провело заседание, на котором обсуждался будущее Рональда Кумана.

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Как утверждает Esport3, по итогам обсуждения было решено, что Мартинес – не лучший вариант для замены нынешнего тренера. Едва ли не главным сторонником отказа от услуг Роберто был помощник Лапорты Хорди Кройф. У него с наставником "красных дьяволов", к слову, отличные отношения.

Контракт Роберто Мартинеса с Бельгийской федерацией футбола рассчитан до лета 2022-го. Что касается Рональда Кумана, его позиции пошатнулись после неудачного старта в Примере и Лиге чемпионов.

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