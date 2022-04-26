Донецький клуб, як і київське Динамо, продовжує проводити товариські матчі. Виручені кошти "гірники" передають на допомогу українцям.

За спаринг із Фенербахче Шахтар виручив 5 мільйонів гривень, інформує офіційний сайт клубу. Ще 3,2 млн вдалось зібрати на першому поєдинку у турне проти Олімпіакоса.

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Про зароблені кошти на матчах проти Лехії та Антальяспора інформації поки немає. Відтак, наразі загальна сума допомоги українським громадянам і медикам, а також дітям складає 8,2 млн.

Ще 4 мільйони 200 тисяч гривень вдалось зібрати через продаж ексклюзивних блокчейн-карток з гравцями Шахтаря за сприяння компанії Sorare. Кошти спрямують на купівлю товарів першої необхідності (медикаменти, продукти харчування, одяг та інші речі) для центру, який донеччани облаштували на Арені Львів.

Зауважимо, наступну гру в межах Shakhtar Global Tour for Peace команда Роберто Де Дзербі проведе 1 травня проти Хайдука у Спліті.

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