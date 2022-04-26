Шахтер победил Антальяспор в спарринге в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

На матч игроки "горняков" уже традиционно вышли в специальных футболках, чествуя память 215-ти детей, убитых россиянами. Шахтер пропустил первым уже на старте после удара Эрдилмана. Затем подопечные Де Дзерби взяли игру под свой контроль, а счет сравнял Соломон.

Шахтер одержал волевую победу над Антальяспором - "горняки" почтили убитых детей, напомнив о трагедии в Одессе

Возможности забить имели Мудрик, Конопля, Судаков и другие, но победу над Антальяспором подарил Топалов, который на 76-й минуте прекрасно пробил в дальний угол. Вырученные за матч средства Шахтер передаст в помощь пострадавшим от войны украинцам.