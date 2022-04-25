Товарищеский матч

Антальяспор – Шахтер – 1:2

Голы: Эрдилман, 8 – Соломон, 21, Топалов, 76

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Конопля, Бондарь, Марлон, Матвиенко, Ракицкий – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Мудрик, Соломон.

Поединок Антальяспор – Шахтер стартовал в 20:30 по Киеву. Это был уже 4-й матч в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace. Ранее подопечные Роберто Де Дзерби проиграли Олимпиакосу (0:1), одолели Лехию (3:2) и уступили Фенербахче (0:1). К сожалению, в день матча с Антальяспором стало известно, что игру не покажут по телевидению из-за несогласованности с руководством турецкой Суперлиги.

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"Горняки" снова вышли на игру в особых футболках. Игроки Шахтера почтили память 215 убитых россиянами детей, а на принте была рука одесситки Валерии Глодан с бейджиком о рождении ее дочери Киры в январе этого года. Валерия, трехмесячная Кира и ее бабушка были убиты российской ракетой в своей квартире в Одессе в субботу, 23 апреля.

Уже на 8-й минуте Анатолий Трубин вынимал мяч из сетки собственных ворот. Автором гола стал Мустафа Эрдилман. "Горняки" довольно быстро отыгрались – Манор Соломон на 21-й восстановил паритет. Благодаря этому обмену точными ударами первый тайм завершился мировой – 1:1.

Во втором тайме Шахтер вышел вперед. На 76-й минуте отличился Дмитрий Топалов. Этот гол стал последним в матче. 2:1 – вторая победа "оранжево-черных" в рамках благотворительного турне.