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Благодаря Роналду капитал Ювентуса впервые превысил 1 миллиард евро

19:08 154 Читати українською
Благодаря Роналду капитал Ювентуса впервые превысил 1 миллиард евро
Криштиану Роналду / фото: ФК Ювентус

После перехода Криштиану Роналду акции Ювентуса выросли в цене более чем в полтора раза.

С момента перехода нападающего Криштиану Роналду из мадридского Реала в Ювентус акции туринского клуба выросли на 55,15% на фондовой бирже, и теперь их стоимость составляет более 1 евро за акцию, сообщает Football Italia.

Благодаря продаже футболок с фамилией португальца по максимальной цене статус туринцев взлетел на фондовой бирже.

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С 1 июня акции Ювентуса выросли в цене на 65,43% (с 0,619 евро до 1,024), в то время как с 1 июля рост составил 55,15% (с 0,660 евро до 1,024). При этом объем продаж акций увеличился с 19 миллионов в июне до 301 миллиона в июле.

Стоит заметить, что капитал Ювентуса также впервые преодолел отметку в 1 млрд евро и теперь составляет 1,035 миллиарда.

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