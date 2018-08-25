Завдяки Роналду капітал Ювентуса вперше перевищив 1 мільярд євро

Після переходу Кріштіану Роналду акції Ювентуса зросли у ціні більш ніж в півтора рази.

З моменту переходу нападника Кріштіану Роналду з мадридського Реала в Ювентус акції туринського клубу виросли на 55,15% на фондовій біржі, і тепер їх вартість становить понад 1 євро за акцію, повідомляє Football Italia.

Завдяки продажу футболок з прізвищем португальця за максимальною ціною статус туринців злетів на фондовій біржі.

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З 1 червня акції Ювентуса виросли в ціні на 65,43% (з 0,619 євро до 1,024), в той час як з 1 липня зростання склало 55,15% (з 0,660 євро до 1,024). При цьому обсяг продажів акцій збільшився з 19 мільйонів у червні до 301 мільйона в липні.

Варто зауважити, що капітал Ювентуса також вперше подолав позначку в 1 мільярд євро і тепер становить 1,035 мільярда.