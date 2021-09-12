Датчанин выбыл на 3-4 месяца из-за проблем с коленом и хрящом, сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро. Брейтуэйт сегодня, 12 сентября, должен пройти углубленный медосмотр, после чего станет точно известно о сроках его восстановления.

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Таким образом, Барселона остается только с одним центральным нападающим – Люком де Йонгом, ведь кроме Брейтуэйта, в лазарете "блаугранас" находится Серхио Агуэро. Добавим, что Барселона будет играть против киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов 20 октября (дома) и 2 ноября (на выезде).

В текущем сезоне Брейтуэйт успел сыграть в 3 матчах за каталонцев, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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