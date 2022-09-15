Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило две компании, которые уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает Экономическая правда.

"Ярославского не заставляли продавать Металлист – у него просто не хватало средств это все финансировать", – журналист

По информации источника, эти компании принадлежат президенту Металлиста Александру Ярославскому (одна напрямую, вторая – косвенно).

"В ходе досудебного расследования уголовного производства сотрудники БЭБ разоблачили две компании, задействованные в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В результате чего они уклонились от уплаты налога почти на 20 миллионов гривен. Одно из предприятий напрямую принадлежит известному украинскому бизнесмену, другое – принадлежит ему косвенно, через связанную компанию", – говорится в заявлении БЭБ.

Напомним, у Ярославского уже есть проблемы с законом – скандальный олигарх подозревается в причастности к смертельному ДТП.

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