Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило дві компанії, які ухилялись від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє Економічна правда.

"Ярославського не змушували продавати Металіст – у нього просто не вистачало коштів це все фінансувати", – журналіст

За інформацією джерела, ці компанії належать президенту Металіста Олександру Ярославському (одна напряму, друга – опосередковано).

"У ході досудового розслідування кримінального провадження співробітники БЕБ викрили дві компанії, задіяні в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У результаті чого вони ухилились від сплати податку на майже 20 мільйонів гривень. Одне з підприємств напряму належить відомому українському бізнесмену, інше товариство належить йому опосередковано, через пов’язану компанію", – йдеться у заяві БЕБ.

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