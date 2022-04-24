Чемпионат Англии 2021/22, 34-й тур

Бёрнли – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Выдра, 33

Брайтон – Саутгемптон – 2:2

Голы: Уелбек, 2, Салиса, 44 (автогол) – Ворд-Проуз, 45+4, 54

Бёрнли в родных стенах принимал Вулверхэмптон, имея очень важную задачу. "Бордовые" могли покинуть зону вылета, оторвавшись Эвертона на 2 очка (хотя у "ирисок" оставался матч в запасе) – однако для этого необходимо было одержать победу. "Вулвз", в свою очередь, получили возможность догнать Вест Хэм и побороться за седьмое место.

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Поединок оказался беден на моменты, но это было ожидаемо. Больше чем на два гола никто не надеялся – и первый из них провел Бёрнли! На 62-й минуте Макнил вывел Вегхорста в штрафную, а тот прострелил под замыкание Выдре. 1:0! Оказалось, что это не только первый забитый мяч, но и единственный. Подопечные Майкла Джексона празднуют минимальную победу и покидают зону вылета!

В параллельной встрече Брайтон на своём поле встречался с Саутгемптоном. "Чайки" ударно провели первый тайм, открыв счёт уже на 2-й минуте вследствие прострела и точного удара в исполнении Уелбека. На 44-й хозяева удвоили своё преимущество – это Салису срезал разрезной пас Троссара прямо в свои ворота. 2:0. Шансы "святых" на спасение стали казаться скудными.

Впрочем, еще на 12-й минуте гости могли забить с углового, после которого пробивал Ливраменто. Тогда хозяев спасла штанга. На 45+4-й Саутгемптон таки отыграл один благодаря очередному шикарному штрафному удару в исполнении Ворд-Проуза – 2:1! Именно с этим счётом команды отправились отдыхать.

Через 8 минут после перерыва Ворд-Проуз оформил дубль, восстановив статус-кво. Этот гол оказался не последним во встрече – на 78-й минуте Брайтон, казалось, вырвал победу усилиями Гросса, однако VAR спас Соттон, заметив офсайд. В конце концов финальный свисток зафиксировал боевую ничью со счетом 2:2!

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