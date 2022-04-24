Чемпіонат Англії 2021/22, 34-й тур

Бернлі – Вулверхемптон – 1:0

Гол: Видра, 33

Брайтон – Саутгемптон – 2:2

Голи: Велбек, 2, Салісу, 44 (автогол) – Ворд-Проуз, 45+4, 54

Бернлі у рідних стінах приймав Вулверхемптон, маючи дуже важливе завдання. "Бордові" могли покинути зону вильоту, відірвавшись Евертона на 2 очки (хоча у "ірисок" залишався матч у запасі) – однак для цього необхідно було здобути перемогу. "Вулвз", своєю чергою, отримали нагоду наздогнати Вест Хем і поборотись за сьоме місце.

Тоттенхем розписав нічию з Брентфордом – "шпори" не змогли повернутись у зону Ліги чемпіонів

Поєдинок виявився бідним на моменти, але це було очікувано. Більше, ніж на два голи, ніхто не сподівався – і перший з них провів Бернлі! На 62-й хвилині Макніл вивів Вегхорста у штрафний, а той прострілив під замикання Видрі. 1:0! Виявилось, що це не тільки перший забитий м'яч, а і єдиний. Підопічні Майкла Джексона святкують мінімальну перемогу й покидають зону вильоту!

У паралельній зустрічі Брайтон на власному полі зустрічався із Саутгемптоном. "Чайки" ударно провели перший тайм, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині внаслідок прострілу та точного удару у виконанні Велбека. На 44-й господарі подвоїли свою перевагу – це Салісу зрізав розрізний пас Троссара прямо у свої ворота. 2:0. Шанси "святих" на порятунок почали здаватись мізерними.

Втім, ще на 12-й хвилині гості могли забити з кутового, після якого пробивав Лівраменто. Тоді господарів врятувала стійка. На 45+4-й же Саутгемптон відіграв один завдяки черговому шикарному штрафному удару у виконанні Ворд-Проуза – 2:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

За 8 хвилин по перерві Ворд-Проуз оформив дубль, відновивши статус-кво. Цей гол виявився не останнім у зустрічі – на 78-й хвилині Брайтон, здавалося, таки вирвав перемогу зусиллями Гросса, однак VAR врятував Соттон, помітивши офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию з рахунком 2:2!

Манчестер Сіті розтрощив Уотфорд: ювілей результативності Зінченка, покер Жезуса й рекорд Англії