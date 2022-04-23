В рамках субботней программы 34-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 34-й тур

Норвич – Ньюкасл – 0:3

Голы: Жоэлинтон, 35, 41, Гимараеш, 49

Лестер Сити – Астон Вилла – 0:0

Брентфорд – Тоттенхэм – начало в 19:30

Норвичу будет очень тяжело сохранить место в АПЛ, ведь отставание "канареек" от 17-го Эвертона перед 34-м туром составляло 8 очков (при матче "ирисок" в запасе). Впрочем, если команда верила в возможность спастись, то нужно было обязательно бить Ньюкасл в родных стенах. К сожалению для подопечных Дина Смита, всё завершилось грандиозным фиаско.

Зинченко отметился юбилейным ассистом по Манчестеру Сити – видео результативного действия в матче АПЛ

На 35-й минуте гости открыли счёт вследствие прострела Сен-Максимена и замыкания Жоэлинтона, а на 41-й Жоэлинтон с передачи всё того же Сен-Максимена оформил дубль – 0:2. Через 3 минуты после перерыва Бруну Гимараеш довёл дело до разгрома, воспользовавшись обрезкой голкипера Норвича и эффектно перебросив его. 0:3. Именно с этим счётом матч и подошёл к концу. Разгром!

В параллельной встрече Лестер принимал Астон Виллу. Большого турнирного значения этот поединок не имел, что заметно по игре "лис" – за 95 минут они провели всего 4 удара на 0,27 xG. Для бирмингемцев же было важно прервать 4-матчевую серию поражений в АПЛ.

С этой задачей подопечные Стивена Джеррарда справилась, расписав ничью, однако забить хотя бы один гол команде не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью. "Нули" на Кинг Пауэр.

Арсенал победил Манчестер Юнайтед – юбилейный гол Роналду не спас "дьяволов" от поражения в скандальном сражении за ЛЧ