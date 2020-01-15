Бейл повернувся до тренувань з Реалом

Хавбек збірної Уельсу Гарет Бейл повернувся до загальної групи.

Валлійський півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл розпочав тренування зі своєю командою, повідомляє видання El Chiringuito TV на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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30-річний гравець не брав участі у матчах Суперкубка Іспанії через респіраторну інфекцію. Очікується, що хавбек зможе допомогти своїй команді у матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії проти Севільї, який відбудеться 18 січня.

Нагадаємо, Бейл перейшов у Реал 1 вересня 2013 року з лондонського Тоттенхема за 101 млн євро. У поточному сезоні він зіграв за свою команду 14 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив два м’ячі і віддав дві результативні передачі.

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