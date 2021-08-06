Мексика разобралась с Японией в матче за третье место футбольного турнира Олимпиады. Смотрите видео голов и обзор поединка.

"Ацтеки" уже на 10 минуте заработали пенальти, который четко реализовал Кордова. До перерыва преимущество мексиканцев удвоил Васкес, удачно сыграв на втором этаже.

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Японцы смогли создать несколько моментов, но 36-летний голкипер Гильермо Очоа действовал безупречно. Уже во втором тайме Вега сделал счет разгромным. Джокер "самураев" Каору Митома совсем немного утешил местную публику, забив гол престижа. Впрочем, бронзовые награды Олимпиады таки отправятся в Мексику – 3:1.