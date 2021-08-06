32-летний уроженец Львова уступил в полуфинале мужских олимпийских соревнований по карате (до 75 кг, кумитэ) представителю Италии Луиджи Буса – 0:3.

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На старте схватки Буса добыл одну оценку юко и повел в счете (1:0). Станислав Горуна пытался вырвать преимущество, однако пропустил контратаку (0:3). До конца поединка украинец не смог отыграть отставание в 3 балла. Горуна одержал для Украины первую в истории Олимпийских игр бронзовую медаль в мужском турнире по карате, ведь соревнования по этой дисциплине в этом году дебютировали на Олимпиаде.

Отметим, 5 августа серебро в женском карате выиграла украинка Анжелика Терлюга. В общем, отечественные атлеты добыли в Токио уже 14 наград – 1 золотую, 3 серебряные и 10 бронзовых.

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