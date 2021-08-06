Мексика розібралася з Японією у матчі за третє місце футбольного турніру Олімпіади. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

"Ацтеки" вже на 10 хвилині заробили пенальті, який чітко реалізував Кордова. До перерви перевагу мексиканців подвоїв Васкес, вдало зігравши на другому поверсі.

Каратист Горуна здобув бронзу для України на Олімпіаді у Токіо

Японці спромоглися створити кілька моментів, але 36-річний голкіпер Гільєрмо Очоа діяв бездоганно. Вже у другому таймі Вега зробив рахунок розгромним. Джокер "самураїв" Каору Мітома зовсім трохи втішив місцеву публіку, забивши гол престижу. Втім, бронзові нагороди Олімпіади таки вирушать у Мексику – 3:1.