Причиною таких заходів стала економічна криза клубу, спричинена COVID-19, а також Brexit (вихід Великобританії з Європейського Союзу, – прим.).

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"Ми пишаємося тим, що клуб створив для молодих гравців, але дуже важливо, щоб ми вивчили різні робочі моделі, які краще відповідають сучасним вимогам нашої першої команди", – йдеться на офіційному сайті Бірмінгема.

Зазначимо, що лише 5 місяців тому вихованець клубної школи Джуд Беллінгем збагатив клуб на 23 млн євро, перейшовши до Борусії Д.

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