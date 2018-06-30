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Билья завершил карьеру в сборной Аргентины

21:51 46 Читати українською
Билья завершил карьеру в сборной Аргентины
Лукас Билья / соцсети

Полузащитник сборной Аргентины Билья вслед за Хавьером Маскерано решил завершить свои выступления за национальную сборную.

"Пришло время заканчивать выступления в сборной. Надо быть честным с собой и понимать, что есть новое талантливое поколение. Пришло время для них", – цитирует 32-летнего боль Football Italia.

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Билья сыграл в составе сборной Аргентины 57 поединков и забил 1 гол.

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Напомним, его партнер по сборной Хавьер Маскерано также объявил о завершении международной карьеры после поражения "альбиселестес" в матче 1/8 финала ЧМ против сборной Франции (3:4).

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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ЧМ 2018 Лукас Билья Лукас Билья Аргентина Аргентина Франция - Аргентина
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